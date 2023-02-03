У Харкові внесли зміни до генплану міста

В розробці проєкту бере участь відомий британський архітектор Норман Фостер

При розробці генплану розраховують на те, що в місті житимуть 2-2,5 млн людей включно зі студентами. Міжнародні експерти вже провели повний аналіз генплану, перший етап внесення змін у генплан Харкова вже розпочався, а саме проведення містобудівного моніторингу, в який умістять всі пропозиції. Ця робота триватиме протягом першої половини 2023 року.

Про зміни генплану Харкова розповів міський голова Харкова Ігор Терехов під час пресзустрічі, про це повідомляє Харківська міська рада.

Допомога британського архітектора

В розробці проєкту бере участь відомий британський архітектор Норман Фостер. У 1999 році він був удостоєний Прітцкерівської премії, яку вважають своєрідним Оскаром в архітектурі. Серед його робіт: 180-метровий хмарочос The Gherkin у Лондоні, футуристичний Міст Міленіум через Темзу, Apple Park у Купертіно та скляний купол Рейхстагу в Берліні.

Британський архітектор Норман Фостер відзначив, що Харків — місто з великим потенціалом, і дуже важливо зберегти річки, зелені насадження і покращити мобільність міста, поєднати пішохідні і велосипедні доріжки і створити такі транспортні мережі по всьому місту.

Крім того, Норман Фостер нагадав, що деякі житлові будинки можна буде відновити після війни, використовуючи сучасні технології, а оскільки Харків — промислове місто, то важливий перехід до використання чистих джерел енергії.

Крім того, важлива складова — розвиток наукового потенціалу. Норман Фостер нагадав про перспективи створення наукового парку — великої локації з університетами, житловими будинками, магазинами та науковими лабораторіями.

У співпраці з міжнародними та місцевими командами буде представлено п'ять пілотних проєктів та п’ять комплексних стратегій, які будуть в основі нового Генерального плану міста Харкова. Команда Фонду британського архітектора Нормана Фостера представить пілотні проєкти у таких сферах: культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони. Також будуть розроблені п'ять всеосяжних міських стратегій: транспортне, енергетичне, водне та природне середовище й перекроювання застарілих адміністративних районів міста.

Також мер повідомив, що в рамках цієї співпраці ведеться робота над створенням повної 3D-моделі Харкова та житлових районів, що надасть можливість отримання віртуальної та фізичної моделі міста з точними розмірами, формами, зовнішнім виглядом об’єктів та іншими детальними характеристиками для подальшої презентації нових проєктів забудови, реконструкції житлового фонду та інших міських об’єктів.

"Сьогодні ми дуже багато працюємо з групою лорда Фостера по цій темі для того, щоб впровадити найбільш комфортний та економічно ефективний метод відновлення, а також будівництва нового житла відповідно до сучасних європейських стандартів. І в цьому напрямку планується надання місту Харкову пілотного концепту від групи Нормана Фостера", — повідомив Ігор Терехов.

Також очільник міста зауважив, що незабаром громадськості буде презентовано вебсайт, за допомогою якого здійснюватиметься подальше інформування щодо роботи над Генеральним планом Харкова.

Транспорт

Міська влада активно співпрацює з Європейським інвестиційним банком з оцінки руйнувань транспортної сфери і насамперед електричного транспорту, щоб у майбутньому відновити та створити нові маршрути електротранспорту, закупити рухомий склад та впровадити вектор розвитку зеленого міста.

Ігор Терехов повідомив, що спеціалісти у сфері транспорту спільно з інжиніринговою компанією "АРУП", залученою британським архітектором Норманом Фостером, працюють над створенням у перспективі пішохідних вулиць в історичній частині міста, розробкою веломаршрутів, підземних та багаторівневих паркінгів.

Крім того, мер зазначив, що вже ведеться розробка траси внутрішнього кільця міста Харкова для забезпечення відведення транзитних транспортних потоків від центральної частини міста та його розвантаження.

"Концепція нової транспортної моделі, яка буде запропонована, є вкрай важливою, оскільки є каркасом до внесення змін до Генерального плану міста Харкова. Цього року ми надамо наші пропозиції харків'янам для їх залучення та рекомендацій", — зазначив Терехов.

Житловий фонд

Багатоквартирні будинки радянських часів, що становлять 80% житлового фонду міста Харкова, будуть модернізовані. Для підвищення енергоефективності у будинках покращать теплоізоляцію, для збільшення площі — модернізують модульні надбудови, а також запровадять на рівні кварталу виробництво відновлювальної енергії.

"Реконструкція житла просуватиметься замкнутим циклом з використанням місцевої промисловості та з переробкою сміття. Житлові квартали розглядатимуться як частина цього проєкту. Для дослідження буде обрано три житлові квартали", — повідомив Ігор Терехов.

Також у мерії відзнаають, що центр Харкова буде відновлено з повагою до минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знаковій архітектурній пам'ятці в існуючій будівлі, символічному громадському твору мистецтва та редизайну ключових громадських місць з урахуванням їхньої історії.

Безпека мешканців

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що бачить Харків після перемоги у війні безпечним та розвиненим, самодостатнім містом. За словами Терехова, Харків має бути забезпечений укриттями, безпечними повинні бути школи, дитячі садки та нові житлові будівлі.



"Водночас ми маємо бачити перспективи Харкова — індустріального, економічного, самодостатнього, університетського міста. Маємо бачити напрямки розвитку, щоб сюди поверталися люди, щоб ми були двомільйонним мегаполісом, з яким співпрацюють інвестори, де навчається багато студентів", — наголосив Ігор Терехов.

Промисловість та торгові майданчики

Для перетворення застарілої промисловості Харкова будуть розроблені проєкти із перепрофілювання двох заводів або їхніх територій. Йдеться про територію колишнього заводу "Серп і молот" та про Харківське авіаційне підприємство. Як повідомив мер, вони можуть бути перетворені на культурні центри, парки, екологічно чисті підприємства чи підприємства змішаного використання.

Ринок "Барабашово" буде перетворено на революційний район змішаного використання, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій. Цей проєкт поєднає інноваційний потенціал наукових парків із сучасними підходами до створення мікрорайонів.

"Будуть створені нові схеми житла, а також гнучкі багатоквартирні будинки, які сприятимуть економічному розвитку міста за рахунок інноваційних досліджень та компаній. Присутність та зв'язок з університетами матиме важливе значення, а також проєктування адекватних громадських просторів та будівель для просування орієнтованого на людину району майбутнього", — зазначив Ігор Терехов.

Зелені зони

У Харкові планують відновити первісне призначення міських річок як комунікацій та природних артерій. За словами мера, завдяки редизайну трьох обраних річкових ділянок, Харків отримає стратегію перетворення своїх річок на високоякісні громадські простори, які будуть служити екологічними коридорами, просуваючи стратегію пішохідного та велосипедного руху в місті.

Нагадаємо, що ми вже розповідали, як відновлюють зруйноване житло у Харкові.

А також писали, що на сесії міськради планують перейменують більше десятка вулиць.