Погода в Харькове и области 5 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина гуляет по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 5 июня, будет теплой и солнечной. В отдельных районах ожидается до +27°.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области

По прогнозам синоптиков, 5 июня на Харьковщине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Будет переменная облачность. Ветер — слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 °С, днем от +22 до +27 °С.

В Харькове также будет без осадков. Температура ночью +12...+14 °С, днем ожидается до +24...+26°С.

Прогноз погоды в Харькове на 5 июня

Ранее мы писали, что 5 июня в некоторых областях пройдут грозовые дожди и будет жара.

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