Погода у Харкові та області 5 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка гуляє містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 5 червня, буде теплою та сонячною. В окремих районах очікується до +27 °С.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, 5 червня на Харківщині очікується переважно суха та тепла погода. Буде мінлива хмарність. Вітер — слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 °С, удень від +22 до +27 °С.

У Харкові також буде без опадів. Температура вночі +12…+14 °С, вдень очікується до +24…+26 °С.

Прогноз погоди у Харкові на 5 червня

Раніше ми писали, що 5 червня у деяких областях пройдуть грозові дощі та буде спека.

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