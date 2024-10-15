Прогноз погоды в Харькове и области завтра, 16 октября

В Харькове ожидаются дожди и туман — прогноз синоптиков на завтра
Погода в Харькове и области в среду, 16 октября, облачно с прояснениями. Ночью и утром прогнозируют слабый туман, днем воздух прогреется до +13 °С.
Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 16 октября
Завтра в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер в среду будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +3...+8 °С, а днем +8...+13 °С.
Небольшой дождь пройдет и в самом Харькове. Слабый туман ожидается ночью и утром. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +4...+6 °С, а днем прогреется до +10...+12 °С.
Пожарная опасность на Харьковщине 16 октября
Завтра в Харьковской области будет существовать повышенная вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.
Напомним, Львовскую область завтра накроют туманы. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды — ожидаются заморозки.
Также мы писали, что на этой неделе в Украине ожидается резкое изменение погоды. В некоторых регионах начнутся заморозки и мокрый снег.
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