Прогноз погоды в Харькове и области завтра, 16 октября

Люди под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Харькове и области в среду, 16 октября, облачно с прояснениями. Ночью и утром прогнозируют слабый туман, днем воздух прогреется до +13 °С.

Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Погода на Харьковщине 16 октября

Завтра в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер в среду будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +3...+8 °С, а днем +8...+13 °С.

Небольшой дождь пройдет и в самом Харькове. Слабый туман ожидается ночью и утром. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +4...+6 °С, а днем прогреется до +10...+12 °С.

Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Пожарная опасность на Харьковщине 16 октября

Завтра в Харьковской области будет существовать повышенная вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Пожароопасность. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, Львовскую область завтра накроют туманы. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды — ожидаются заморозки.

Также мы писали, что на этой неделе в Украине ожидается резкое изменение погоды. В некоторых регионах начнутся заморозки и мокрый снег.