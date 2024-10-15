Прогноз погоди у Харкові та області завтра, 16 жовтня

У Харкові очікуються дощі та туман — прогноз синоптиків на завтра
Погода у Харкові та області у середу, 16 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, вдень повітря прогріється максимально до +13 °С.
Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 16 жовтня
Завтра в Харківській області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі та вранці прогнозують слабкий туман.
Вітер у середу буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, а вдень +8...+13 °С.
Також невеликий дощ пройде й в самому Харкові. Слабкий туман очікується вночі та вранці. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до +4...+6 ° С, а вдень прогріється до +10...+12 °С.
Пожежна небезпека на Харківщині 16 жовтня
Завтра у Харківській області існуватиме підвищена ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.
Нагадаємо, Львівщину завтра накриють тумани. Синоптики прогнозують погіршення погоди — очікуються заморозки.
Також ми писали, що цього тижня в Україні очікується різка зміна погоди. У деяких регіонах почнуться заморозки та можливий мокрий сніг.
Читайте Новини.LIVE!