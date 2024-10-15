Прогноз погоди у Харкові та області завтра, 16 жовтня

Люди під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Харкові та області у середу, 16 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, вдень повітря прогріється максимально до +13 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 16 жовтня

Завтра в Харківській області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Вітер у середу буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, а вдень +8...+13 °С.

Також невеликий дощ пройде й в самому Харкові. Слабкий туман очікується вночі та вранці. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +4...+6 ° С, а вдень прогріється до +10...+12 °С.

Скриншот допису Харківського РЦГМ

Пожежна небезпека на Харківщині 16 жовтня

Завтра у Харківській області існуватиме підвищена ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання.

Пожежна небезпека. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, Львівщину завтра накриють тумани. Синоптики прогнозують погіршення погоди — очікуються заморозки.

Також ми писали, що цього тижня в Україні очікується різка зміна погоди. У деяких регіонах почнуться заморозки та можливий мокрий сніг.