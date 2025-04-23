Напал на санитара в психиатрической больнице - что решил суд

Харьковская психиатрическая больница №3. Иллюстративное фото: 2pos.in.ua

В Харькове судили мужчину, который напал на санитара в психиатрической больнице. Ранее он уже был судим, суд назначил мужчине общественные работы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, 14 марта 2025 года мужчина, находясь в психиатрической больнице №3, ударил санитара по руке и груди деревянной ножкой от табурета на основании личного конфликта.

В результате нападения медработник получил легкие повреждения в виде синяков.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд установил, что обвиняемый имеет психическое расстройство, но осознает свои действия.

Решение суда

Суд решил не изолировать мужчину от общества и назначил наказание в виде общественных работ.

Ранее мужчина не оплатил предыдущий штраф за нарушение, поэтому оба наказания должны выполняться отдельно.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который в больничной палате украл телефон у своего соседа.

А в Харькове бывшая сотрудница полиции помогала уклонистам пересекать границу.