Напав на санітара в психіатричній лікарні — що вирішив суд

У Харкові пацієнт психіатрії напав на санітара — рішення суду
У Харкові судили чоловіка, який напав на санітара в психіатричній лікарні. Раніше він вже був судимий, суд призначив чоловіку громадські роботи.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Так, 14 березня 2025 року чоловік, перебуваючи в психіатричній лікарні №3, вдарив санітара по руці та грудях дерев'яною ніжкою від табурета на підставі особистого конфлікту.
Внаслідок нападу медпрацівник отримав легкі ушкодження у вигляді синців.
Під час суду чоловік визнав свою провину і розкаявся. Суд встановив, що обвинувачений має психічний розлад, але усвідомлює свої дії.
Рішення суду
Суд вирішив не ізолювати чоловіка від суспільства та призначив покарання у вигляді громадських робіт.
Раніше чоловік не сплатив попередній штраф за порушення, тому обидва покарання мають виконуватися окремо.
Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який в лікарняній палаті вкрав телефон у свого сусіда.
А в Харкові колишня працівниця поліції допомагала ухилянтам перетинати кордон.
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