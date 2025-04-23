Напав на санітара в психіатричній лікарні — що вирішив суд

Харківська психіатрична лікарня №3. Ілюстративне фото: 2pos.in.ua

У Харкові судили чоловіка, який напав на санітара в психіатричній лікарні. Раніше він вже був судимий, суд призначив чоловіку громадські роботи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 14 березня 2025 року чоловік, перебуваючи в психіатричній лікарні №3, вдарив санітара по руці та грудях дерев'яною ніжкою від табурета на підставі особистого конфлікту.

Внаслідок нападу медпрацівник отримав легкі ушкодження у вигляді синців.

Під час суду чоловік визнав свою провину і розкаявся. Суд встановив, що обвинувачений має психічний розлад, але усвідомлює свої дії.

Рішення суду

Суд вирішив не ізолювати чоловіка від суспільства та призначив покарання у вигляді громадських робіт.

Раніше чоловік не сплатив попередній штраф за порушення, тому обидва покарання мають виконуватися окремо.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який в лікарняній палаті вкрав телефон у свого сусіда.

А в Харкові колишня працівниця поліції допомагала ухилянтам перетинати кордон.