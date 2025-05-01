В Харькове пациент после операции потерял глаз — врач признан виновным

Операция. Фото иллюстративное: Pexels

В Киевском районном суде Харькова завершилось рассмотрение громкого дела в отношении врача-отоларинголога из частной клиники, который во время операции причинил своему пациенту тяжкие телесные повреждения — мужчина полностью потерял правый глаз. Приговор объявили 25 апреля 2025 года.

Об этом стало известно из приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Врач выбрал неправильную методику лечения

Медик, родом из Ивано-Франковской области, работал в клинике в Харькове на момент операции уже более трех лет. В октябре 2015 года к нему обратился пациент с симптомами обостренного гайморита, полипоза и искривлением носовой перегородки. Врач после осмотра решил провести хирургическое вмешательство — реоперацию на синусах, септопластику и удаление полипов.

Во время процедуры произошло осложнение: была повреждена медиальная стенка глазницы, пострадали глазные мышцы, пошел гной в оптику, а глазное яблоко сместилось внутрь. Судебно-медицинская экспертиза установила, что это привело к необратимым изменениям в глазу, и его пришлось удалить. В дальнейшем пациенту назначили третью группу инвалидности бессрочно.

Обвиняемый во время судебного разбирательства вины не признал. Он настаивал, что действовал в соответствии с клиническими протоколами, а осложнения, по его мнению, возникли из-за предыдущих операций пациента и состояния воспаления. Также медик уверял, что после обнаружения проблемы во время операции пытался немедленно принять меры: остановил вмешательство, сообщил руководству клиники, организовал послеоперационную помощь и порекомендовал лечение в Киеве за свой счет. Впрочем, как сообщил врач, дальнейшее общение с пациентом прекратилось после его требования получить помощь за рубежом.

Потерпевший же заявил, что операция длилась вчетверо дольше, чем обещано, а после нее он провел десять часов под наркозом. В Киевском институте отоларингологии ему сообщили, что врач пробил орбиту и повредил ткани вокруг глаза. После этого мужчину направили на лечение в клинику в Израиле, где ему провели удаление глазного яблока.

В суде пострадавший отметил, что до операции был полностью здоровым, занимался спортом и вел активную жизнь. Потеря глаза, по его словам, нанесла не только физические страдания, но и серьезные моральные последствия. Он оценил свои расходы на лечение в более 900 тысяч гривен, а моральный ущерб — почти в 4 миллиона. Однако суд удовлетворил лишь часть иска, обязав врача выплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации.

Суд признал действия медика ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей по халатности, повлекшее тяжкие последствия для пациента. Ему назначили два года ограничения свободы, но освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком на один год. За это время осужденный должен будет периодически появляться в пробационную службу и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, в Ровенской области судили онкобольного мужчину, который не пошел в ТЦК.

А на Черниговщине объявили приговор подростку, который за деньги сдавал российским шпионам данные об энергообъектах.