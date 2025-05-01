У Харкові пацієнт після операції втратив око — лікаря визнано винним

Операція. Фото ілюстративне: Pexels

У Київському районному суді Харкова завершився розгляд гучної справи щодо лікаря-отоларинголога з приватної клініки, який під час операції спричинив своєму пацієнту тяжкі тілесні ушкодження — чоловік повністю втратив праве око. Вирок оголосили 25 квітня 2025 року.

Про це стало відомо з вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Медик, родом з Івано-Франківської області, працював у клініці в Харкові на момент операції вже понад три роки. У жовтні 2015 року до нього звернувся пацієнт із симптомами загостреного гаймориту, поліпозу та викривленням носової перегородки. Лікар після огляду вирішив провести хірургічне втручання — реоперацію на синусах, септопластику та видалення поліпів.

Під час процедури сталося ускладнення: була пошкоджена медіальна стінка очниці, постраждали очні м'язи, пішов гній в оптику, а очне яблуко змістилося всередину. Судово-медична експертиза встановила, що це призвело до незворотних змін в оці, і його довелося видалити. У подальшому пацієнту призначили третю групу інвалідності безстроково.

Обвинувачений під час судового розгляду провини не визнав. Він наполягав, що діяв відповідно до клінічних протоколів, а ускладнення, на його думку, виникли через попередні операції пацієнта та стан запалення. Також медик запевняв, що після виявлення проблеми під час операції намагався негайно вжити заходів: зупинив втручання, повідомив керівництво клініки, організував післяопераційну допомогу і порекомендував лікування в Києві за власний рахунок. Втім, як повідомив лікар, подальше спілкування з пацієнтом припинилося після його вимоги отримати допомогу за кордоном.

Потерпілий же заявив, що операція тривала вчетверо довше, ніж обіцяно, а після неї він провів десять годин під наркозом. У Київському інституті отоларингології йому повідомили, що лікар пробив орбіту і пошкодив тканини навколо ока. Після цього чоловіка направили на лікування до клініки в Ізраїлі, де йому провели видалення очного яблука.

У суді постраждалий наголосив, що до операції був повністю здоровим, займався спортом і мав активне життя. Втрата ока, за його словами, завдала не лише фізичних страждань, а й серйозних моральних наслідків. Він оцінив свої витрати на лікування в понад 900 тисяч гривень, а моральну шкоду — майже у 4 мільйони. Однак суд задовольнив лише частину позову, зобов’язавши лікаря сплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Суд визнав дії медика неналежним виконанням професійних обов’язків через недбалість, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта. Йому призначили два роки обмеження волі, але звільнили від реального відбування покарання з випробувальним строком на один рік. За цей час засуджений повинен буде періодично з’являтись у пробаційну службу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

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