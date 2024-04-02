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В Харькове переименовали 18 улиц — перечень новых названий

2 апреля 2024 17:33
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Бригадир София
редактор
В Харькове переименовали 18 улиц — перечень новых названий
Улицы Харькова. Фото: Елизавета Меньшикова/Общественное Харьков
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харькове мэр Игорь Терехов подписал распоряжение об изменении названий 18 топонимов. Они были связаны с государством-агрессором.

Об этом сообщил Харьковский городской совет во вторник, 2 апреля.

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Какие улицы переименовали

В частности, улица Бакулина переименована в улицу Евгения Енина в память о бывшем заместителе министра внутренних дел, погибшем в авиакатастрофе. Улица Беломорская получила название Финская, а Байкальская стала Снежной. Переулок Кронштадтский теперь Млечный, а Кронштадтский превратился в Литовскую. Алтайский переулок сменил название на Ветряный, а въезд Тринклера – на Джуса в честь героя-летчика.

Улица Красноуральская теперь называется Низинная, Иртыска — Мерлинская, а Иртысский переулок — Чепельский. Ижевская улица и одноименный переулок переименованы в Сахарную и Зажиточный соответственно. Кольский переулок стал переулком Красной Руты, Эльбрусский – Буковельским, а Ельнинский – Красочным.

Владивостокская улица, переулок и въезд получили новые названия: Шведская, Скандинавская и Лирницкая.

Сообщение Харьковского городского совета. Фото: скриншот
Сообщение Харьковского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, что в Одесской мэрии возник скандал из-за переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского.

Ранее мы писали, что в Институте нацпамяти заявили, что Арка дружбы народов в Киеве подлежит полному демонтажу.

Харьков
Харьковская область
декоммунизация
улицы
Игорь Терехов

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