Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові перейменували 18 вулиць — перелік нових назв arrow

У Харкові перейменували 18 вулиць — перелік нових назв

2 квітня 2024 17:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Харкові перейменували 18 вулиць — перелік нових назв
Вулиці Харкова. Фото: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Харкові міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про зміну назв 18 топонімів. Вони були пов’язані з державою-агресором.

Про це повідомила Харківська міська рада у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Які вулиці перейменували

Зокрема, вулицю Бакуліна перейменовано на вулицю Євгенія Єніна в пам’ять про колишнього заступника міністра внутрішніх справ, який загинув у авіакатастрофі. Вулиця Біломорська отримала назву Фінська, а Байкальська стала Сніжною. Провулок Кронштадтський тепер Чумацький, а Кронштадтська перетворилася на Литовську. Алтайський провулок змінив назву на Вітряний, а в’їзд Трінклера — на Джуса на честь героя-льотчика.

Вулиця Красноуральська тепер має назву Низинна, Іртиська — Мерлинська, а Іртиський провулок — Чепельський. Іжевську вулицю та однойменний провулок перейменовано на Цукрову та Заможний відповідно. Кольський провулок став провулком Червоної Рути, Ельбруський — Буковельським, а Єльнінський — Барвистим.

Владивостоцька вулиця, провулок і в’їзд отримали нові назви: Шведська, Скандинавський та Лірницький.

Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот
Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одеській мерії виник скандал через перейменування вулиць Пушкінської, Буніна та Жуковського.

Раніше ми писали, що в Інституті нацпам'яті заявили, що Арка дружби народів у Києві підлягає повному демонтажу.

Харків
Харківська область
декомунізація
вулиці
Ігор Терехов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК