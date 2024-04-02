У Харкові перейменували 18 вулиць — перелік нових назв

Вулиці Харкова. Фото: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків

В Харкові міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про зміну назв 18 топонімів. Вони були пов’язані з державою-агресором.

Про це повідомила Харківська міська рада у вівторок, 2 квітня.

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Які вулиці перейменували

Зокрема, вулицю Бакуліна перейменовано на вулицю Євгенія Єніна в пам’ять про колишнього заступника міністра внутрішніх справ, який загинув у авіакатастрофі. Вулиця Біломорська отримала назву Фінська, а Байкальська стала Сніжною. Провулок Кронштадтський тепер Чумацький, а Кронштадтська перетворилася на Литовську. Алтайський провулок змінив назву на Вітряний, а в’їзд Трінклера — на Джуса на честь героя-льотчика.

Вулиця Красноуральська тепер має назву Низинна, Іртиська — Мерлинська, а Іртиський провулок — Чепельський. Іжевську вулицю та однойменний провулок перейменовано на Цукрову та Заможний відповідно. Кольський провулок став провулком Червоної Рути, Ельбруський — Буковельським, а Єльнінський — Барвистим.

Владивостоцька вулиця, провулок і в’їзд отримали нові назви: Шведська, Скандинавський та Лірницький.

Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одеській мерії виник скандал через перейменування вулиць Пушкінської, Буніна та Жуковського.

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