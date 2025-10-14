Во время употребления алкоголя харьковчанка избила стулом молодого человека и ждет за решеткой приговора суда

Ссора мужчины и женщины. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция Харьковщины задержала 46-летнюю женщину, которая стулом избила своего знакомого и таким образом нанесла ему травмы. Теперь два месяца женщина будет находиться под стражей в ожидании судебного разбирательства.

Об этом информирует Нацполиция Харьковщины.

Детали ссоры

По данным следствия, инцидент произошел во время употребления алкогольных напитков. Женщина, в ходе ссоры, применила деревянный стул как орудие нападения, нанеся удар по голове потерпевшему 23-летнему мужчине.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Злоумышленнице было сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении.

Решение суда

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В соответствии с санкциями Уголовного кодекса Украины, женщина может быть наказана лишением свободы сроком до восьми лет.

