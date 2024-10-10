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В Харькове пьяный мужчина поджег кассовую зону на АЗС

10 октября 2024 23:55
Аркадий Пастула - Редактор
Пьяный мужчина поджег кассовую зону на АЗС в Харькове
Кассовая зона на АЗС, которую поджег мужчина. Фото: facebook.com/police.kharkov
Аркадий Пастула - Редактор

В Харькове пьяный мужчина поджег кассовую зону на автозаправочной станции в Шевченковском районе. Его уже задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook в четверг, 10 октября.

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В результате преступных действий мужчина нанес ущерб владельцу АЗС на сумму около 70 000 гривен.

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Кассовая зона на АЗС, которую поджег мужчина. Фото: facebook.com/police.kharkov

"Нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял со стеллажа витрины магазина бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил кассовую зону и поджег. В результате загорелись товары, кассовое оборудование и другое имущество заправки", — говорится в сообщении.

Работник заправки погасил пожар огнетушителем. Правоохранители установили злоумышленника — им оказался 46-летний житель Шевченковского района.

Следователи открыли уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Нарушителя задержали и объявили подозрение.

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Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области спасатели потушили пожар дизельного поезда, который возник в городе Радехов. Ликвидация возгорания продолжалась более часа.

Ранее в Шевченковском районе Киева возник большой пожар. Сообщалось, что горел заброшенный детский сад.

алкоголь Харьков пожар полиция АЗС огонь

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