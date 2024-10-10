П'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС у Харкові

Касова зона на АЗС, яку підпалив чоловік. Фото: facebook.com/police.kharkov

У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на автозаправній станції у Шевченківському районі. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Facebook у четвер, 10 жовтня.

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Внаслідок злочинних дій чоловік завдав збитків власнику АЗС на суму близько 70 000 гривень.

Касова зона на АЗС, яку підпалив чоловік. Фото: facebook.com/police.kharkov

"Порушник, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки", — йдеться у повідомленні.

Працівник заправки загасив пожежу вогнегасником. Правоохоронці встановили зловмисника — ним виявився 46-річний житель Шевченківського району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Порушника затримали та оголосили підозру.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області рятувальники загасили пожежу дизельного поїзда, яка виникла в місті Радехів. Ліквідація займання тривала понад годину.

Раніше у Шевченківському районі Києва виникла велика пожежа. Повідомлялося, що горів покинутий дитячий садок.