У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС
У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на автозаправній станції у Шевченківському районі. Його вже затримали правоохоронці.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Facebook у четвер, 10 жовтня.
Підпал касової зони на АЗС у Харкові
Внаслідок злочинних дій чоловік завдав збитків власнику АЗС на суму близько 70 000 гривень.
"Порушник, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки", — йдеться у повідомленні.
Працівник заправки загасив пожежу вогнегасником. Правоохоронці встановили зловмисника — ним виявився 46-річний житель Шевченківського району.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.
Порушника затримали та оголосили підозру.
Нагадаємо, у Львівській області рятувальники загасили пожежу дизельного поїзда, яка виникла в місті Радехів. Ліквідація займання тривала понад годину.
Раніше у Шевченківському районі Києва виникла велика пожежа. Повідомлялося, що горів покинутий дитячий садок.
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