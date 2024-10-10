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У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС

10 жовтня 2024 23:55
Аркадій Пастула - Редактор
П'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС у Харкові
Касова зона на АЗС, яку підпалив чоловік. Фото: facebook.com/police.kharkov
Аркадій Пастула - Редактор

У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на автозаправній станції у Шевченківському районі. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Facebook у четвер, 10 жовтня.

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Внаслідок злочинних дій чоловік завдав збитків власнику АЗС на суму близько 70 000 гривень.

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Касова зона на АЗС, яку підпалив чоловік. Фото: facebook.com/police.kharkov

"Порушник, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, взяв зі стелажа вітрини магазину пляшку з легкозаймистою речовиною, облив касову зону та підпалив. В результаті загорілися товари, касове обладнання та інше майно заправки", — йдеться у повідомленні.

Працівник заправки загасив пожежу вогнегасником. Правоохоронці встановили зловмисника — ним виявився 46-річний житель Шевченківського району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Порушника затримали та оголосили підозру.

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Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот 

Нагадаємо, у Львівській області рятувальники загасили пожежу дизельного поїзда, яка виникла в місті Радехів. Ліквідація займання тривала понад годину.

Раніше у Шевченківському районі Києва виникла велика пожежа. Повідомлялося, що горів покинутий дитячий садок

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