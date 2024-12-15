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В Харькове пьяный мужчина укусил полицейского — приговор суда

15 декабря 2024 15:55
Виктория Козырь - редактор
В Харькове судили мужчину, который укусил полицейского во время составления протокола
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Харькове пьяный мужчина укусил старшего лейтенанта патрульной полиции. В результате этого состоялось судебное заседание, где правонарушителю объявили приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что 30 августа во время комендантского часа патруль получил вызов об админправонарушении на остановке общественного транспорта. Прибыв на место, полицейские увидели пьяного мужчину. Во время составления протокола мужчина хотел распылить на патрульных газовый баллон.

"Стоя напротив полицейских на расстоянии примерно один метр, достал из своей сумки газовый баллон раздражающего действия "Терен-4". Вышеуказанные действия гражданина стали основанием для применения полицейскими физической силы и специального средства — наручников. В процессе задержания, мужчина был переведен в положение лежа, когда последний укусил старшего лейтенанта полиции за левую ногу в области бедра", — говорится в приговоре.

Что решил суд

Во время судебного заседания обвиняемый раскаялся. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года, однако освободили от отбывания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Киевской области между жительницей Белой Церкви и ее сожителем произошел конфликт, во время которого женщина убила мужчину. За этот поступок суд вынес ей наказание.

Ранее в Ивано-Франковской области судили мужчину, совершившего смертельное ДТП в июле этого года.

алкоголь суд Харьков полиция судебные решения

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