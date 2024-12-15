У Харкові судили чоловіка, який вкусив поліцейського під час складання протоколу

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові п'яний чоловік вкусив старшого лейтенанта патрульної поліції. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де правопорушнику оголосили вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що 30 серпня під час комендантської години патруль отримав виклик про адмінправопорушення на зупинці громадського транспорту. Прибувши на місце, поліцейські побачили п'яного чоловіка. Під час складання протоколу чоловік хотів розпилити на патрульних газовий балон.

"Стоячи навпроти поліцейських на відстані приблизно один метр, дістав зі своєї сумки газовий балон дратівливої дії "Терен-4". Вищевказані дії громадянина стали підставою для застосування поліцейськими фізичної сили та спеціального засобу — кайданок. У процесі затримання, чоловіка було переведено у положення лежачи, коли останній вкусив старшого лейтенанта поліції за ліву ногу в області стегна", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачений розкаявся. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на два роки, однак звільнили від відбування з випробувальним терміном на один рік.

Нагадаємо, у Київській області між жителькою Білої Церкви та її співмешканцем стався конфлікт, під час якого жінка вбила чоловіка. За цей вчинок суд виніс їй покарання.

Раніше в Івано-Франківській області судили чоловіка, який вчинив смертельну ДТП в липні цього року.