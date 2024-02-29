В Харькове во время пожара погибли 20 домашних кошек

Последствия пожара в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

В Харькове 28 февраля произошел пожар в жилом доме по улице Москалевской, где погибли 20 домашних кошек. Их хозяйку спасли, но она получила ожоги.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в среду, 28 февраля.

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Пожар в Харькове

Спасатели рассказали, что в среду утром в двухэтажном жилом доме по улице Москалевская, 27 произошел пожар. Горело чердачное помещение на площади 50 кв.

Последствия пожара в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Последствия пожара в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Последствия пожара в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Последствия пожара в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv 1/4 _ 4

Во время тушения огня спасатели обнаружили около 20 кошек, погибших от огня и дыма. Как известно, животные принадлежат 59-летней женщине, спасшейся из пожара. Она жила на втором этаже, а кошки — на чердаке.

Журналисты Суспільного рассказали, что в результате пожара женщина получила ожоги, но госпитализация в больницу не понадобилась.

Владелица котов, которая получила ожоги. Фото: Суспільне Харків

Коты, уцелевшие после пожара. Фото: Суспільне Харків

Ее сосед, живший в доме на первом этаже, говорит, что знал, что женщина заботится о животных, но сколько их жило в доме, ему было неизвестно.

В результате тушения пожара у мужчины серьезно пострадала квартира: все разбухло от воды, и сейчас она не пригодна для жизни.

Напомним, недавно в Одессе произошел пожар в здании на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки. К счастью, огонь не распространился на храм и никто не пострадал.

Кроме того, 16 февраля в Шевченковском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажки. Полицейские совместно со спасателями эвакуировали мужчину из огненной ловушки, возникшей на восьмом этаже.