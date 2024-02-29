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У Харкові під час пожежі загинули 20 домашніх котів

29 лютого 2024 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Харкові під час пожежі загинули 20 домашніх котів
Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харкові 28 лютого трапилася пожежа у житловому будинку на вулиці Москалівській, де загинули 20 домашніх котів. Їхню господарку врятували, але вона отримала опіки.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій у середу, 28 лютого. 

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Рятувальники розповіли, що у середу вранці у двоповерховому житловому будинку на вулиці Москалівська, 27 трапилася пожежа. Горіло горищне приміщення на площі 50 кв.м.

  • У Харкові під час пожежі загинули 20 домашніх котів - фото 1
    Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
  • У Харкові під час пожежі загинули 20 домашніх котів - фото 2
    Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
  • У Харкові під час пожежі загинули 20 домашніх котів - фото 3
    Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
  • У Харкові під час пожежі загинули 20 домашніх котів - фото 4
    Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv
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Під час гасіння вогню рятувальники знайшли близько 20 котів, які загинули від вогню та диму. Як відомо, тварини належать 59-річній жінці, яку врятували з пожежі. Вона жила на другому поверсі, а коти жили на горищі.  

Журналісти Суспільного розповіли, що внаслідок пожежі жінка отримала опіки, але госпіталізація до лікарні не знадобилася.

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Власниця котів, яка зазнала опіків. Фото: Суспільне Харків
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Коти, які вціліли після пожежі. Фото: Суспільне Харків

Її сусід, який жив в будинку на першому поверсі, каже що знав, що жінка дбає про тварин, але скільки їх жило в будинку, йому було невідомо.

Внаслідок гасіння пожежі у чоловіка серйозно постраждала квартира: все розбухло від води, і зараз вона не придатна для життя.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі трапилася пожежа в будівлі на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм і ніхто не постраждав. 

Крім того,  16 лютого у Шевченківському районі Києва сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Поліцейські спільно з рятувальниками евакуювали чоловіка з вогняної пастки, що виникла на восьмому поверсі. 

пожежа
ДСНС
Харків
коти

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