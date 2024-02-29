У Харкові під час пожежі загинули 20 домашніх котів

Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

У Харкові 28 лютого трапилася пожежа у житловому будинку на вулиці Москалівській, де загинули 20 домашніх котів. Їхню господарку врятували, але вона отримала опіки.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Пожежа у Харкові

Рятувальники розповіли, що у середу вранці у двоповерховому житловому будинку на вулиці Москалівська, 27 трапилася пожежа. Горіло горищне приміщення на площі 50 кв.м.

Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Наслідки пожежі у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv 1 / 4

Під час гасіння вогню рятувальники знайшли близько 20 котів, які загинули від вогню та диму. Як відомо, тварини належать 59-річній жінці, яку врятували з пожежі. Вона жила на другому поверсі, а коти жили на горищі.

Журналісти Суспільного розповіли, що внаслідок пожежі жінка отримала опіки, але госпіталізація до лікарні не знадобилася.

Власниця котів, яка зазнала опіків. Фото: Суспільне Харків

Коти, які вціліли після пожежі. Фото: Суспільне Харків

Її сусід, який жив в будинку на першому поверсі, каже що знав, що жінка дбає про тварин, але скільки їх жило в будинку, йому було невідомо.

Внаслідок гасіння пожежі у чоловіка серйозно постраждала квартира: все розбухло від води, і зараз вона не придатна для життя.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі трапилася пожежа в будівлі на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. На щастя, вогонь не розповсюдився на храм і ніхто не постраждав.

Крім того, 16 лютого у Шевченківському районі Києва сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Поліцейські спільно з рятувальниками евакуювали чоловіка з вогняної пастки, що виникла на восьмому поверсі.