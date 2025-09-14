В Харькове подростка подозревают в убийстве мужчины на религиозной почве

В Харькове подростка подозревают в убийстве ножом — детали
В Харькове задержан подросток, которого подозревают в убийстве мужчины ножом. Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 14 сентября.
Подозрение в убийстве
Известно, что 17-летнему подростку объявлено подозрение в умышленном убийстве.
Следствие установило, что вечером 12 сентября во дворе многоэтажки по проспекту Любви Малой в Харькове компания знакомых употребляла алкогольные напитки.
"Между 17-летним парнем и 39-летним мужчиной возник конфликт. По предварительным данным, ссора произошла на религиозной почве. Подросток достал нож и нанес им оппоненту три удара. Раненый смог пройти несколько метров, упал на землю и перестал подавать признаки жизни", — говорится в сообщении.
Подросток убежал, однако правоохранители задержали его.
Напомним, в Одессе мужчина убил товарища, ограбил ломбард и похитил велосипед. Суд огласил ему приговор.
Ранее в Хмельницкой области 26-летний мужчина убил знакомого. Его приговорили к семи годам заключения.
Читайте Новини.LIVE!