В Харькове подростка подозревают в убийстве мужчины на религиозной почве

В Харькове задержан подросток, которого подозревают в убийстве мужчины ножом. Прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в воскресенье, 14 сентября.

Подозрение в убийстве

Известно, что 17-летнему подростку объявлено подозрение в умышленном убийстве.

Следствие установило, что вечером 12 сентября во дворе многоэтажки по проспекту Любви Малой в Харькове компания знакомых употребляла алкогольные напитки.

"Между 17-летним парнем и 39-летним мужчиной возник конфликт. По предварительным данным, ссора произошла на религиозной почве. Подросток достал нож и нанес им оппоненту три удара. Раненый смог пройти несколько метров, упал на землю и перестал подавать признаки жизни", — говорится в сообщении.

Подросток убежал, однако правоохранители задержали его.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

