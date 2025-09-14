У Харкові підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка на релігійному ґрунті

Правоохоронець та затриманий підліток. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві чоловіка ножем. Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у неділю, 14 вересня.

Підозра у вбивстві

Відомо, що 17-річному підлітку оголошено підозру в умисному вбивстві.

Слідство встановило, що ввечері 12 вересня у дворі багатоповерхівки по проспекту Любові Малої у Харкові компанія знайомих вживала алкогольні напої.

"Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. За попередніми даними, сварка сталась на релігійному ґрунті. Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари. Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя", — йдеться у повідомленні.

Підліток втік, однак правоохоронці затримали його.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

