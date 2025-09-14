Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові підлітка підозрюють у вбивстві ножем — деталі

У Харкові підлітка підозрюють у вбивстві ножем — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:48
У Харкові підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка на релігійному ґрунті
Правоохоронець та затриманий підліток. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві чоловіка ножем. Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у неділю, 14 вересня.

Реклама
Читайте також:

Підозра у вбивстві

Відомо, що 17-річному підлітку оголошено підозру в умисному вбивстві. 

Слідство встановило, що ввечері 12 вересня у дворі багатоповерхівки по проспекту Любові Малої у Харкові компанія знайомих вживала алкогольні напої.

"Між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. За попередніми даними, сварка сталась на релігійному ґрунті. Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари. Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя", — йдеться у повідомленні.

Підліток втік, однак правоохоронці затримали його.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі чоловік вбив товариша, пограбував ломбард та викрав велосипед. Суд оголосив йому вирок.

Раніше у Хмельницькій області 26-річний чоловік вбив знайомого. Його засудили до семи років увʼязнення.

алкоголь Харків вбивство підлітки різанина прокуратура
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації