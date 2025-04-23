В Харькове подросток собрал бомбу, она взорвалась — что известно
В Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство. Подросток получил ранения.
Об этом сообщили в Центре координации противоминной деятельности.
Подросток собрал взрывчатку самостоятельно
Специалисты отметили, что инцидент произошел 22 апреля в Харькове. Пострадавшим от взрыва оказался 13-летний парень.
"Ребенок самостоятельно собрал взрывной механизм из пустого баллона от пневматического оружия и серы из спичек. Устройство взорвалось у него в руке", — говорится в сообщении.
В Центре координации отметили, что ребенок получил серьезные ранения руки и тела.
"Пострадавший был госпитализирован в клиническую больницу", — подытожили там.
А в Одесской области полицейские расследуют гибель подростка, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением.
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