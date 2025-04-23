Парень мастерит взрывчатку. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство. Подросток получил ранения.

Об этом сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

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Специалисты отметили, что инцидент произошел 22 апреля в Харькове. Пострадавшим от взрыва оказался 13-летний парень.



"Ребенок самостоятельно собрал взрывной механизм из пустого баллона от пневматического оружия и серы из спичек. Устройство взорвалось у него в руке", — говорится в сообщении.

В Центре координации отметили, что ребенок получил серьезные ранения руки и тела.

"Пострадавший был госпитализирован в клиническую больницу", — подытожили там.

Сообщение Центра координации противоминной деятельности в Facebook

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