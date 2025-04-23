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В Харькове подросток собрал бомбу, она взорвалась — что известно

23 апреля 2025 18:39
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство - подросток получил ранения
Парень мастерит взрывчатку. Иллюстративное фото: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство. Подросток получил ранения.

Об этом сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

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Специалисты отметили, что инцидент произошел 22 апреля в Харькове. Пострадавшим от взрыва оказался 13-летний парень.

"Ребенок самостоятельно собрал взрывной механизм из пустого баллона от пневматического оружия и серы из спичек. Устройство взорвалось у него в руке", — говорится в сообщении.

В Центре координации отметили, что ребенок получил серьезные ранения руки и тела.

"Пострадавший был госпитализирован в клиническую больницу", — подытожили там.

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Сообщение Центра координации противоминной деятельности в Facebook

А в Одесской области полицейские расследуют гибель подростка, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Также мы писали, что РФ убила бомбой маму с ребенком на детской площадке в Донецкой области.

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