Хлопець майструє вибухівку. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові здетонував саморобний вибуховий пристрій. Підліток отримав поранення.

Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.

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Фахівці зазначили, що інцидент стався 22 квітня у Харкові. Постраждалим від вибуху виявився 13-річний хлопець.



"Дитина самостійно зібрала вибуховий механізм із порожнього балона від пневматичної зброї та сірки з сірників. Пристрій вибухнув у нього в руці", — йдеться у повідомленні.

У Центрі координації наголосили, що дитина отримала серйозні поранення руки та тіла.

"Постраждалого було госпіталізовано до клінічної лікарні", — підсумували там.

Повідомлення Центру координації протимінної діяльності у Facebook

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