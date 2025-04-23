У Харкові підліток зібрав вибухівку, вона здетонувала — що відомо
У Харкові здетонував саморобний вибуховий пристрій. Підліток отримав поранення.
Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.
Підліток зібрав вибухівку самостійно
Фахівці зазначили, що інцидент стався 22 квітня у Харкові. Постраждалим від вибуху виявився 13-річний хлопець.
"Дитина самостійно зібрала вибуховий механізм із порожнього балона від пневматичної зброї та сірки з сірників. Пристрій вибухнув у нього в руці", — йдеться у повідомленні.
У Центрі координації наголосили, що дитина отримала серйозні поранення руки та тіла.
"Постраждалого було госпіталізовано до клінічної лікарні", — підсумували там.
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