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У Харкові підліток зібрав вибухівку, вона здетонувала — що відомо

23 квітня 2025 18:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Харкові здетонував саморобний вибуховий пристрій — підліток отримав поранення
Хлопець майструє вибухівку. Ілюстративне фото: Freepik
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харкові здетонував саморобний вибуховий пристрій. Підліток отримав поранення.

Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.

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Фахівці зазначили, що інцидент стався 22 квітня у Харкові. Постраждалим від вибуху виявився 13-річний хлопець.

"Дитина самостійно зібрала вибуховий механізм із порожнього балона від пневматичної зброї та сірки з сірників. Пристрій вибухнув у нього в руці", — йдеться у повідомленні.

У Центрі координації наголосили, що дитина отримала серйозні поранення руки та тіла.

"Постраждалого було госпіталізовано до клінічної лікарні", — підсумували там.

Вибухівка здетонувала у Харкові
Повідомлення Центру координації протимінної діяльності у Facebook

А на Одещині поліцейські розслідують загибель підлітка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. 

Також ми писали, що РФ вбила бомбою маму з дитиною на дитмайданчику на Донеччині.

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