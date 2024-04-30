В Харькове предпринимателей освободят от уплаты некоторых налогов

Человек работает на производстве. Иллюстративное фото: zmist.pl.ua

В Харькове на заседании городского совета 30 апреля депутаты приняли предоставление льгот физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Решение освободит местных предпринимателей от обязанности платить земельный налог, налог на недвижимость, а также единый налог для ФЛП четвертой группы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

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Льготы будут действовать с 1 апреля по 30 июня этого года, в течение которого не будет начисляться налог на аренду земли и недвижимости. Также предпринимателей четвертой группы освободили от уплаты единого налога.

"Согласно решению, с 1 апреля по 30 июня 2024 года для физических, юридических лиц и предпринимателей было отменено налоговое обязательство после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц будет составлять 0% от их нормативной денежной оценки. Также за этот период ставка налога за недвижимое имущество (если это не земельный участок, находящийся в собственности юридических лиц) установлена на уровне 0%. Кроме того, плательщикам единого налога четвертой группы предоставлено стопроцентное уменьшение налоговых обязательств", — рассказали в Харьковском городском совете.

Пост Харьковского городского совета. Фото: скриншот

Эти меры направлены на поддержание предпринимателей, которые продолжают свою деятельность в городе. В результате бюджет Харькова может потерять около одного миллиарда гривен, но городские власти надеются на получение субвенции из государственного бюджета. В случае предоставления Харькову дополнительной дотации льготы могут быть продлены каждые три месяца.

"Отменой налога на землю и недвижимость мы поможем нашему бизнесу, который, несмотря на сложные условия военного времени, работает в Харькове. У нас есть определенная договоренность с правительством, и при условии дотации от государства мы сможем пролонгировать предоставленные льготы. Таким образом будем балансировать", – отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Пост Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам и у которых нет подчиненных.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 года в Украине повысилась минимальная заработная плата. В связи с этим изменился единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги для физлиц-предпринимателей.