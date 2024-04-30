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У Харкові підприємців звільнять від сплати деяких податків

30 квітня 2024 13:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Харкові підприємців звільнять від сплати деяких податків
Чоловік працює на виробництві. Ілюстративне фото: zmist.pl.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харкові на засіданні міської ради 30 квітня депутати ухвалили надання пільг фізичним особам, юридичним особам та індивідуальним підприємцям. Рішення звільнить місцевих підприємців від обов’язку сплачувати земельний податок, податок на нерухомість, а також єдиний податок для ФОП четвертої групи.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

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Пільги будуть діяти з 1 квітня до 30 червня цього року, протягом якого не буде нараховуватися податок на оренду землі та нерухомості. Також підприємців четвертої групи звільнили від сплати єдиного податку.

"Згідно з рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки. Також за цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов'язань", — розповіли у Харківській міській раді.

Скриншот допису Харківської міської ради
Допис Харківської міської ради. Фото: скриншот

Ці заходи мають на меті підтримати підприємців, які продовжують свою діяльність у місті. В результаті бюджет Харкова може втратити приблизно один мільярд гривень, але міська влада сподівається на отримання субвенції з державного бюджету. У разі надання Харкову додаткової дотації, пільги можуть бути продовжені кожні три місяці.

"Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати", — зазначив мер Харкова Ігор Терехов. 

Скриншот допису Ігоря Терехова
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп і в яких немає підлеглих.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим змінився єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки для фізосіб-підприємців.

Харків
податки
Україна
Ігор Терехов
підприємства
підприємці

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