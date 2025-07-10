В Харькове СБУ и полиция накрыли массовое производство поддельных акцизных марок - фото

Задержаны участники схемы. Фото: Фото: Владислав Абдула / Facebook

В Харькове силовики разоблачили одно из крупнейших подпольных производств фальшивых акцизных марок. По предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил из-за этой схемы десятки миллионов гривен.

Об этом сообщил представитель Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в четверг, 10 июля.

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Организатором противоправной деятельности оказался житель Харькова, бывший милиционер. К схеме он привлек двух граждан Турции. В специально оборудованном помещении на окраине города они развернули масштабное производство фальшивых акцизных марок с высокой степенью защиты.

Поддельные акцизные марки. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Фальсифицированные марки почти не отличались от настоящих - имели голограммы и другие сложные элементы. Их сбывали по всей территории Украины, в том числе теневым производителям алкоголя, что несло потенциальную угрозу для здоровья населения.

"Готовая к сбыту поддельная продукция реализовывалась почти по всем регионам Украины среди теневых производителей подакцизных товаров, прежде всего алкогольных изделий. Все это создавало реальную опасность для здоровья населения, ведь позволяло маскировать суррогатный алкоголь сомнительного качества под марки известных мировых брендов", — говорится в сообщении.

Склад с поддельными акцизными марками. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Во время спецоперации силовики задержали фигурантов "на горячем", когда работало полиграфическое оборудование. Было изъято более 2,5 млн поддельных марок, три единицы промышленной техники, сырье и другие доказательства.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения трем лицам по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Полиграфическое оборудование. фото: Владислав Абдула / Facebook

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