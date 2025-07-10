Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове подделывали акцизные марки — разоблачена схема

В Харькове подделывали акцизные марки — разоблачена схема

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 23:55
В Харькове СБУ и полиция накрыли массовое производство поддельных акцизных марок - фото
Задержаны участники схемы. Фото: Фото: Владислав Абдула / Facebook

В Харькове силовики разоблачили одно из крупнейших подпольных производств фальшивых акцизных марок. По предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил из-за этой схемы десятки миллионов гривен.

Об этом сообщил представитель Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в четверг, 10 июля.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

Организатором противоправной деятельности оказался житель Харькова, бывший милиционер. К схеме он привлек двух граждан Турции. В специально оборудованном помещении на окраине города они развернули масштабное производство фальшивых акцизных марок с высокой степенью защиты.

Фальсифіковані марки Харків
Поддельные акцизные марки. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Фальсифицированные марки почти не отличались от настоящих - имели голограммы и другие сложные элементы. Их сбывали по всей территории Украины, в том числе теневым производителям алкоголя, что несло потенциальную угрозу для здоровья населения.

"Готовая к сбыту поддельная продукция реализовывалась почти по всем регионам Украины среди теневых производителей подакцизных товаров, прежде всего алкогольных изделий. Все это создавало реальную опасность для здоровья населения, ведь позволяло маскировать суррогатный алкоголь сомнительного качества под марки известных мировых брендов", — говорится в сообщении.

акцизні марки Харків
Склад с поддельными акцизными марками. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Во время спецоперации силовики задержали фигурантов "на горячем", когда работало полиграфическое оборудование. Было изъято более 2,5 млн поддельных марок, три единицы промышленной техники, сырье и другие доказательства.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения трем лицам по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Фальсифіковані марки Харків
Полиграфическое оборудование. фото: Владислав Абдула / Facebook

Также мы писали, что в Одесской области задержали акцизных контрабандистов из Турции.

Ранее мы рассказывали, как происходит контрабанда табака в Украине.

СБУ алкоголь Харьков мошенничество акцизы подделки
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации