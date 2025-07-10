У Харкові СБУ та поліція накрили масове виробництво підроблених акцизних марок — фото

Затримані учасники схеми. Фото: Фото: Владислав Абдула / Facebook

У Харкові силовики викрили одне з найбільших підпільних виробництв фальшивих акцизних марок. За попередніми оцінками, державний бюджет недоотримав через цю схему десятки мільйонів гривень.

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула у четвер, 10 липня.

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Деталі схеми

Організатором протиправної діяльності виявився житель Харкова, колишній правоохоронець. До схеми він залучив двох громадян Туреччини. У спеціально облаштованому приміщенні на околиці міста вони розгорнули масштабне виробництво фальшивих акцизних марок із високим ступенем захисту.

Підроблені акцизні марки. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Фальсифіковані марки майже не відрізнялися від справжніх — мали голограми та інші складні елементи. Їх збували по всій території України, зокрема тіньовим виробникам алкоголю, що несло потенційну загрозу для здоров’я населення.

"Готова до збуту підроблена продукція реалізовувалася майже по всіх регіонах України серед тіньових виробників підакцизних товарів, насамперед алкогольних виробів. Все це створювало реальну небезпеку для здоров’я населення, адже дозволяло маскувати сурогатний алкоголь сумнівної якості під марки відомих світових брендів", — йдеться у повідомленні.

Склад з підробленими акцизними марками. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Під час спецоперації силовики затримали фігурантів "на гарячому", коли працювало поліграфічне обладнання. Було вилучено понад 2,5 млн підроблених марок, три одиниці промислової техніки, сировину й інші докази.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри трьом особам за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Поліграфічне обладнання. Фото: Владислав Абдула / Facebook

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