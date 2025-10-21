Видео
Україна
Харьков В Харькове больше пострадавших — под атакой было предприятие

В Харькове больше пострадавших — под атакой было предприятие

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 09:47
обновлено: 09:45
Авиаудар по Харькову 21 октября — новые данные о жертвах и последствиях
Правоохранитель обследует атакованный участок. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 21 октября Харьков снова подвергся воздушной атаке. В результате авиаударов пострадали 11 человек, среди них — восемь женщин и трое мужчин, которые получили острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Россия атаковала Харьковскую область 21 октября

По данным следствия, удары были нанесены по Индустриальному и Немышлянскому районам города. В Индустриальном районе зафиксировано попадание по территории частного сектора - повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Обстріли Харківської області 21 жовтня
Последствия обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще один удар пришелся на территорию гражданского предприятия, где также зафиксированы разрушения. В Немышлянском районе повреждено имущество субъектов хозяйствования.

Харківська область обстріли
Повреждения дома. Фото: Харьковская областная прокуратура

Предварительно установлено, что российские войска применили по меньшей мере четыре авиационных боеприпаса, тип которых сейчас выясняется. Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия обстрела и собирают доказательства для квалификации действий агрессора как военных преступлений.

Напомним, в Харьковской области раздавались громкие взрывы в ночь на 21 октября — российские войска применили КАБы.

Также на Черниговщине возникли масштабные сбои в электроснабжении и водоснабжении после обстрела в ночь на 21 октября.

война Харьковская область обстрелы Харьков война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
