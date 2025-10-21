Відео
Україна
Головна Харків У Харкові побільшало постраждалих — під атакою було підприємство

У Харкові побільшало постраждалих — під атакою було підприємство

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 09:47
Оновлено: 10:02
Авіаудар по Харкову 21 жовтня — нові дані про жертв та наслідки
Правоохоронець обстежує атаковану ділянку. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 21 жовтня Харків знову зазнав повітряної атаки. Внаслідок авіаударів постраждали 11 людей, серед них — восьмеро жінок і троє чоловіків, які отримали гостру стресову реакцію.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Росія атакувала Харківщину 21 жовтня

За даними слідства, удари були завдані по Індустріальному та Немишлянському районах міста. В Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору — пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Обстріли Харківської області 21 жовтня
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ще один удар прийшовся на територію цивільного підприємства, де також зафіксовано руйнування. У Немишлянському районі пошкоджено майно суб’єктів господарювання.

Харківська область обстріли
Пошкодження будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура 

Попередньо встановлено, що російські війська застосували щонайменше чотири авіаційні боєприпаси, тип яких наразі з’ясовується. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілу та збирають докази для кваліфікації дій агресора як воєнних злочинів.

Нагадаємо, у Харківській області лунали гучні вибухи в ніч проти 21 жовтня — російські війська застосували КАБи.

Також на Чернігівщині виникли масштабні збої в електропостачанні та водопостачанні після обстрілу в ніч проти 21 жовтня. 

війна Харківська область обстріли Харків війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
