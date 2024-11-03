В Харькове судили женщину из вебкам-студии — полиция заплатила ей для сбора доказательств

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове женщина работала в веб-студии. Для сбора улик правоохранители заплатили ей 50 долларов. После разоблачения состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Известно, что вебкам-студия работала с весны 2020 года по апрель 2021 года. Сначала ее организовали на втором этаже частного дома, который взяли в аренду. Впоследствии она несколько раз переезжала. Там работали женщины, которых нашли через интернет.

А 15 декабря 2020 года сотрудники полиции провели оперативную закупку, чтобы задокументировать преступление.

"Женщина в режиме частного чата с посетителем сайта за уплаченные им денежные средства в сумме эквивалентной 49,99 доллара США разделась, крупным планом на веб-камере демонстрировала свои половые органы, тем самым изготавливала и распространяла порнографическое изображение, которое выводилось на экран монитора персонального компьютера в Харькове, и зафиксировано во время проведения контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки на компакт-диск DVD № 594", — говорится в приговоре суда.

Что решил суд

Во время судебного заседания женщина признала вину и заключила сделку со следствием. Ее приговорили к трем годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на год.

Суд также лишил осужденную права на год заниматься производством и распространением кино- и видеопродукции.

Напомним, в Киеве четверо полицейских воспользовались услугами женщин легкого поведения, что позволило им разоблачить бордель.

Также в Чернигове женщина украла куртку из магазина, что привело к судебному разбирательству. Ее признали виновной и назначили наказание.