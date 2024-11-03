У Харкові судили жінку з вебкам-студії — поліція заплатила їй для збору доказів

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові жінка працювала у вебкам-студії. Для збору доказів правоохоронці заплатили їй 50 доларів. Після викриття відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що вебкам-студія працювала з весни 2020 року по квітень 2021 року. Спочатку її організували на другому поверсі приватного будинку, який взяли в оренду. Згодом вона декілька разів переїздила. Там працювали жінки, яких знайшли через інтернет.

А 15 грудня 2020 року працівники поліції здійснили оперативну закупку, щоб задокументувати злочин.

"Жінка в режимі приватного чату з відвідувачем сайту за сплачені ним грошові кошти в сумі еквівалентній 49,99 долара США оголилася, великим планом на вебкамері демонструвала свої статеві органи, тим самим виготовляла та розповсюджувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального комп'ютера у Харкові, та зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск DVD № 594", — йдеться у вироку суду.

Що вирішив суд

Під час судового засідання жінка визнала провину та уклала угоду зі слідством. Її засудили до трьох років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на рік.

Суд також позбавив засуджену права на рік займатися виробництвом і розповсюдженням кіно- та відеопродукції.

Нагадаємо, у Києві четверо поліцейських скористалися послугами жінок легкої поведінки, що дозволило їм викрити бордель.

Також у Чернігові жінка вкрала куртку з магазину, що призвело до судового розгляду. Її визнали винною і призначили покарання.