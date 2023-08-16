В Харькове полиция задержала тогровца оружием: какое наказание его ждет

Обнаружено оружие у торговца. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Правоохранители зафиксировали два случая, когда злоумышленник продавал автоматы, пистолеты, а также боеприпасы к ним и осколочные гранаты. За этот незаконный товар он получил около 140 тысяч гривен.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

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Материалы дела

Согласно расследованию, 26-летний харьковчанин с целью дальнейшей продажи хранил в своем доме автоматы "АК-74М" и "АКМ-74", магазин с патронами калибра 5,45 мм, пистолет системы "ПМ" с магазинами и патронами калибра 9 мм, а также ручные осколочные гранаты Ф-1 и взрыватели.

"Полицейские задокументировали факты продажи указанного огнестрельного оружия мужчиной и провели санкционированные обыски по месту его проживания, где также изъяли патроны разного калибра, пистолет "T-Rex" и прочее", — рассказывают правоохранители.

Обнаружено оружие у торговца. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Обнаружено оружие у торговца. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Найдены деньги у торговца. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Задержание торговца. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/4 _ 4

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что правоохранители обнаружили боеприпасы, взрывчатые предметы и незаконные наркотические вещества в доме 42-летнего мужчины из Беляевской городской общины . Жителю Одесщины может грозить заключение.

Также мы писали о том, что Служба безопасности Украины разоблачила лидера межэтнической организованной преступной группировки. Злоумышленники использовали исправительные колонии как пункт сбыта наркотиков.