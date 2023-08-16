У Харкові поліція затримала тогровця зброєю: яке покарання на нього чекає

Знайдена зброя у торговця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Правоохоронці зафіксували два випадки, коли зловмисник продавав автомати, пістолети, а також боєприпаси до них та осколкові гранати. За цей незаконний товар він отримав близько 140 тисяч гривень.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

Згідно з розслідуванням, 26-річний харків'янин, з метою подальшого продажу, зберігав у своєму будинку автомати "АК-74М" та "АКМ-74", магазин з патронами калібру 5,45 мм, пістолет системи "ПМ" з магазинами та патронами калібру 9 мм, а також ручні осколкові гранати Ф-1 та підривачі.

"Поліцейські задокументували факти продажу вказаної вогнепальної зброї чоловіком та провели санкціоновані обшуки за місцем його мешкання, де також вилучили набої різного калібру, пістолет "T-Rex" та інше", — розповідають правоохоронці.

Знайдена зброя у торговця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Знайдена зброя у торговця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Знайдені гроші у торговця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Затримання торговця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 4

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили боєприпаси, вибухові предмети та незаконні наркотичні речовини у будинку 42-річного чоловіка з Біляївської міської громади. Мешканцю Одещини може загрожувати ув’язнення.

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