Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове половина города чуть не осталась без отопления — какая причина arrow

В Харькове половина города чуть не осталась без отопления — какая причина

15 декабря 2023 09:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове половина города чуть не осталась без отопления — какая причина
Одна из котельных Харькова. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В энергосистеме Харькова произошла серьезная авария, из-за которой половина города чуть не осталась без отопления. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью альтернативных источников энергии.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Читайте также:

Харьков чуть не остался без отопления

Городской голова пояснил, что аварию в энергосистеме вызвало вчерашнее ненастье.

По его словам, благодаря тому, что с лета 2022 года котельные Харькова начали снабжать альтернативными источниками питания на случай возможных блекаутов — этот инцидент не обернулся для города отопительным коллапсом.

"По состоянию на сегодняшний день мы возобновили работу всех котельных города — локализовали дефекты, спустили воздух с радиаторов отопления. Тепло харьковчанам подается в полном объеме", — отметил Терехов.

null
Скриншот поста Терехова

Напомним, что в Киеве продолжают ликвидировать последствия непогоды. На улицах работают дорожные и коммунальные службы для очистки снега и обработки специальными средствами.

Также мы писали, что из-за непогоды в Киевской области энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы. Сотрудники готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме