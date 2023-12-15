В Харькове половина города чуть не осталась без отопления — какая причина

Одна из котельных Харькова. Фото: соцсети

В энергосистеме Харькова произошла серьезная авария, из-за которой половина города чуть не осталась без отопления. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью альтернативных источников энергии.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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Городской голова пояснил, что аварию в энергосистеме вызвало вчерашнее ненастье.

По его словам, благодаря тому, что с лета 2022 года котельные Харькова начали снабжать альтернативными источниками питания на случай возможных блекаутов — этот инцидент не обернулся для города отопительным коллапсом.

"По состоянию на сегодняшний день мы возобновили работу всех котельных города — локализовали дефекты, спустили воздух с радиаторов отопления. Тепло харьковчанам подается в полном объеме", — отметил Терехов.

Скриншот поста Терехова

Напомним, что в Киеве продолжают ликвидировать последствия непогоды. На улицах работают дорожные и коммунальные службы для очистки снега и обработки специальными средствами.

Также мы писали, что из-за непогоды в Киевской области энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы. Сотрудники готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения.