У Харкові половина міста ледь не залишилася без опалення — яка причина

Одна з котелень Харкова. Фото: соцмережі

В енергосистемі Харкова сталася серйозна аварія, через яку половина міста ледь не залишилося без опалення. Ситуацію вдалося стабілізувати за допомогою альтернативних джерел енергії.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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Міський голова пояснив, що аварію в енергосистемі спричинила вчорашня негода.

За його словами, завдяки тому, що з літа 2022 року котельні Харкова почали забезпечувати альтернативними джерелами живлення на випадок можливих блекаутів — цей інцидент не обернувся для міста опалювальним колапсом.

"Станом на зараз ми відновили роботу всіх котелень міста — локалізували дефекти, спустили повітря з радіаторів опалення. Тепло харківʼянам подається в повному обсязі", — зазначив Терехов.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, що у Києві продовжують ліквідовувати наслідки негоди. На вулицях працюють дорожні та комунальні служби для розчищення снігу та обробки спеціальними засобами.

Також ми писали, що через негоду у Київській області енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи. Працівники готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення.