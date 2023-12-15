У Харкові половина міста ледь не залишилася без опалення — яка причина
В енергосистемі Харкова сталася серйозна аварія, через яку половина міста ледь не залишилося без опалення. Ситуацію вдалося стабілізувати за допомогою альтернативних джерел енергії.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
Харків ледь не залишився без опалення
Міський голова пояснив, що аварію в енергосистемі спричинила вчорашня негода.
За його словами, завдяки тому, що з літа 2022 року котельні Харкова почали забезпечувати альтернативними джерелами живлення на випадок можливих блекаутів — цей інцидент не обернувся для міста опалювальним колапсом.
"Станом на зараз ми відновили роботу всіх котелень міста — локалізували дефекти, спустили повітря з радіаторів опалення. Тепло харківʼянам подається в повному обсязі", — зазначив Терехов.
Нагадаємо, що у Києві продовжують ліквідовувати наслідки негоди. На вулицях працюють дорожні та комунальні служби для розчищення снігу та обробки спеціальними засобами.
Також ми писали, що через негоду у Київській області енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи. Працівники готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення.
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