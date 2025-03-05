В Харькове попрощались с павшим полицейским Денисом Котляром

Прощание с павшим защитником. Фото: Новини.LIVE

На фронте погиб полицейский Харьковщины Денис Котляр. Мужчина служил в батальоне полиции особого назначения и выполнял боевое задание.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 5 марта.

Читайте также:

Прощание с Денисом Котляром

Денис Котляр посвятил работе в правоохранительных органах около 12 лет своей жизни. Мужчина работал водителем, патрульным и участковым инспектором. Уже во время полномасштабного вторжения Денис Котляр стал на защиту государства.

Денис Котляр. Фото: полиция Харьковской области

"В его глазах было видно желание помочь своим товарищам-побратимам, которые сейчас в трудном положении. Я видел в этом полицейском именно тот преданный дух и упорство, который должен быть присущ каждому нашему полицейскому", — отметил начальник ГУНП Харьковской области Петр Токарь.

Петр Токарь. Фото: Новини.LIVE

Заместитель командира батальона полиции особого назначения Роман Гончаров вспоминает Дениса Котляра как смелого побратима. Мужчина понимая опасность, решил выйти на выполнение боевого задания и отправился на ротацию собратьев. В это время россияне совершили обстрел с FPV-дрона. В результате вражеской атаки старший лейтенант полиции погиб.

Прощание с погибшим полицейским Денисом Котляром. Фото: Новини.LIVE

"Он настоящий герой. Для батальона это очень тяжелая потеря. Он был лидером в коллективе. Это был очень светлый человек", — рассказал Роман Гончаров.

Роман Гончаров. Фото: Новини.LIVE

Денису Котляру теперь навсегда 30. У мужчины остались родители, жена и девятилетняя дочь.

Родные и друзья пришли попрощаться с Денисом Котляром. Фото: Новини.LIVE

Цветы, которые принесли на прощание с Денисом Котляром. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб пилот беспилотного летательного аппарата подразделения "Птицы Мадьяра" Василий Ратушный. Это произошло из-за прямого попадания FPV-дрона.

Также в войне с оккупантами погиб волейболист из Кропивницкого Андрей Романов. Мужчина служил боевым медиком.