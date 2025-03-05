В Харькове попрощались с павшим полицейским Денисом Котляром

В Харькове попрощались с погибшим на фронте полицейским — фото
На фронте погиб полицейский Харьковщины Денис Котляр. Мужчина служил в батальоне полиции особого назначения и выполнял боевое задание.
Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 5 марта.
Прощание с Денисом Котляром
Денис Котляр посвятил работе в правоохранительных органах около 12 лет своей жизни. Мужчина работал водителем, патрульным и участковым инспектором. Уже во время полномасштабного вторжения Денис Котляр стал на защиту государства.
"В его глазах было видно желание помочь своим товарищам-побратимам, которые сейчас в трудном положении. Я видел в этом полицейском именно тот преданный дух и упорство, который должен быть присущ каждому нашему полицейскому", — отметил начальник ГУНП Харьковской области Петр Токарь.
Заместитель командира батальона полиции особого назначения Роман Гончаров вспоминает Дениса Котляра как смелого побратима. Мужчина понимая опасность, решил выйти на выполнение боевого задания и отправился на ротацию собратьев. В это время россияне совершили обстрел с FPV-дрона. В результате вражеской атаки старший лейтенант полиции погиб.
"Он настоящий герой. Для батальона это очень тяжелая потеря. Он был лидером в коллективе. Это был очень светлый человек", — рассказал Роман Гончаров.
Денису Котляру теперь навсегда 30. У мужчины остались родители, жена и девятилетняя дочь.
Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб пилот беспилотного летательного аппарата подразделения "Птицы Мадьяра" Василий Ратушный. Это произошло из-за прямого попадания FPV-дрона.
Также в войне с оккупантами погиб волейболист из Кропивницкого Андрей Романов. Мужчина служил боевым медиком.
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