У Харкові попрощались з полеглим поліцейським Денисом Котлярем

Прощання з полеглим захисником. Фото: Новини.LIVE

На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр. Чоловік служив у батальйоні поліції особливого призначення та виконував бойове завдання.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 5 березня.

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Прощання з Денисом Котлярем

Денис Котляр присвятив роботі в правоохоронних органах близько 12 років свого життя. Чоловік працював водієм, патрульним та дільничним інспектором. Вже під час повномасштабного вторгнення Денис Котляр став на захист держави.

Денис Котляр. Фото: поліція Харківської області

"В його очах було видно бажання допомогти своїм товаришам-побратимам, які зараз в скрутному становищі. Я бачив в цьому поліцейському саме той відданий дух і завзяття, який повинен бути притаманний кожному нашому поліцейському", — зазначив начальник ГУНП Харківської області Петро Токар.

Петро Токар. Фото: Новини.LIVE

Заступник командира батальйону поліції особливого призначення Роман Гончаров згадує Дениса Котляра як сміливого побратима. Чоловік розуміючи небезпеку, вирішив вийти на виконання бойового завдання та вирушив на ротацію побратимів. В цей час росіяни здійснили обстріл з FPV-дрону. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції загинув.

Прощання з полеглим поліцейським Денисом Котлярем. Фото: Новини.LIVE

"Він справжній герой. Для батальйону це дуже важка втрата. Він був лідером у колективі. Це була дуже світла людина", — розповів Роман Гончаров.

Роман Гончаров. Фото: Новини.LIVE

Денису Котляру тепер назавжди 30. У чоловіка залишились батьки, дружина та дев'ятирічна донечка.

Рідні та друзі прийшли попрощатись з Денисом Котлярем. Фото: Новини.LIVE

Квіти, які принесли на прощання з Денисом Котлярем. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув пілот безпілотного літального апарата підрозділу "Птахи Мадяра" Василь Ратушний. Це сталося через пряме влучання FPV-дрона.

Також у війні з окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Чоловік служив бойовим медиком.