У Харкові попрощались з полеглим поліцейським Денисом Котлярем

У Харкові попрощались з полеглим на фронті поліцейським — фото
На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр. Чоловік служив у батальйоні поліції особливого призначення та виконував бойове завдання.
Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 5 березня.
Прощання з Денисом Котлярем
Денис Котляр присвятив роботі в правоохоронних органах близько 12 років свого життя. Чоловік працював водієм, патрульним та дільничним інспектором. Вже під час повномасштабного вторгнення Денис Котляр став на захист держави.
"В його очах було видно бажання допомогти своїм товаришам-побратимам, які зараз в скрутному становищі. Я бачив в цьому поліцейському саме той відданий дух і завзяття, який повинен бути притаманний кожному нашому поліцейському", — зазначив начальник ГУНП Харківської області Петро Токар.
Заступник командира батальйону поліції особливого призначення Роман Гончаров згадує Дениса Котляра як сміливого побратима. Чоловік розуміючи небезпеку, вирішив вийти на виконання бойового завдання та вирушив на ротацію побратимів. В цей час росіяни здійснили обстріл з FPV-дрону. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції загинув.
"Він справжній герой. Для батальйону це дуже важка втрата. Він був лідером у колективі. Це була дуже світла людина", — розповів Роман Гончаров.
Денису Котляру тепер назавжди 30. У чоловіка залишились батьки, дружина та дев'ятирічна донечка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув пілот безпілотного літального апарата підрозділу "Птахи Мадяра" Василь Ратушний. Це сталося через пряме влучання FPV-дрона.
Також у війні з окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Чоловік служив бойовим медиком.
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