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У Харкові попрощались з полеглим на фронті поліцейським — фото

5 березня 2025 11:34
Ольга Антоновська - редактор
У Харкові попрощались з полеглим поліцейським Денисом Котлярем
Прощання з полеглим захисником. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр. Чоловік служив у батальйоні поліції особливого призначення та виконував бойове завдання.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 5 березня.

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Прощання з Денисом Котлярем

Денис Котляр присвятив роботі в правоохоронних органах близько 12 років свого життя. Чоловік працював водієм, патрульним та дільничним інспектором. Вже під час повномасштабного вторгнення Денис Котляр став на захист держави.

На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр
Денис Котляр. Фото: поліція Харківської області

"В його очах було видно бажання допомогти своїм товаришам-побратимам, які зараз в скрутному становищі. Я бачив в цьому поліцейському саме той відданий дух і завзяття, який повинен бути притаманний кожному нашому поліцейському", — зазначив начальник ГУНП Харківської області Петро Токар.

На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр
Петро Токар. Фото: Новини.LIVE

Заступник командира батальйону поліції особливого призначення Роман Гончаров згадує Дениса Котляра як сміливого побратима. Чоловік розуміючи небезпеку, вирішив вийти на виконання бойового завдання та вирушив на ротацію побратимів. В цей час росіяни здійснили обстріл з FPV-дрону. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції загинув.

На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр
Прощання з полеглим поліцейським Денисом Котлярем. Фото: Новини.LIVE

"Він справжній герой. Для батальйону це дуже важка втрата. Він був лідером у колективі. Це була дуже світла людина", — розповів Роман Гончаров.

На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр
Роман Гончаров. Фото: Новини.LIVE

Денису Котляру тепер назавжди 30. У чоловіка залишились батьки, дружина та дев'ятирічна донечка.

На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр
Рідні та друзі прийшли попрощатись з Денисом Котлярем. Фото: Новини.LIVE
На фронті загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр
Квіти, які принесли на прощання з Денисом Котлярем. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув пілот безпілотного літального апарата підрозділу "Птахи Мадяра" Василь Ратушний. Це сталося через пряме влучання FPV-дрона.

Також у війні з окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Чоловік служив бойовим медиком.

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