Прокуроры Харькова вернули более 2 млн грн в госбюджет - детали

Восточный апелляционный хозяйственный суд. Фото: eag.court.gov.ua

Харьковская прокуратура обжаловала договор на строительство, заключенный в результате сговора участников тендера. Суд обязал вернуть государству более 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Детали дела

Установлено, что в 2017 году Управлением по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета были проведены открытые торги по закупке работ по строительству поливочного водопровода по проспекту Героев Харькова.

Согласно решению тендерного комитета победителем признано ООО, с которым заключили соответствующий договор. Впоследствии между сторонами неоднократно заключались дополнительные соглашения об изменении цены и графики выполнения работ.

При этом решением Административной коллегии Харьковского Антимонопольного комитета было признано, что общества-участники торгов совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий. Допущенные к аукциону участники закупки при подготовке документации для участия в тендере действовали не самостоятельно, а договаривались между собой.

В результате этого было нарушено право заказчика на получение наиболее эффективного для себя результата.

Шевченковская окружная прокуратура Харькова, отстаивая интересы государства, обратилась с соответствующим исковым заявлением в Хозяйственный суд Харьковской области, в удовлетворении которого было отказано. Прокуроры обжаловали решение в апелляционном порядке.

Решение суда

Восточный апелляционный хозяйственный суд указанный договор признал недействительным, а с ООО было решено взыскать более 2,3 млн гривен в доход государства.

Напомним, в Киеве прокуратуре не удалось обжаловать решение суда об изменении меры пресечения для владельца Полтавского турбомеханического завода. Его обвиняют в организации поставок компонентов для оборонно-промышленного комплекса России.

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