Прокурори Харкова повернули понад 2 млн грн у держбюджет — деталі

Східний апеляційний господарський суд. Фото: eag.court.gov.ua

Харківська прокуратура оскаржила договір на будівництво, укладений внаслідок змови учасників тендеру. Суд зобов’язав повернути державі понад 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Встановлено, що у 2017 році Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради були проведені відкриті торги щодо закупівлі робіт із будівництва поливального водопроводу по проспекту Героїв Харкова.

Згідно із рішенням тендерного комітету переможцем визнано ТОВ, з яким уклали відповідний договір. Згодом між сторонами неодноразово укладалися додаткові угоди про зміну ціни та графіки виконання робіт.

При цьому рішенням Адміністративної колегії Харківського Антимонопольного комітету було визнано, що товариства-учасники торгів учинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Допущені до аукціону учасники закупівлі під час підготовки документації для участі в тендері діяли не самостійно, а домолялися між собою.

У результаті цього було порушено право замовника на отримання найбільш ефективного для себе результату.

Шевченківська окружна прокуратура Харкова, відстоюючи інтереси держави, звернулась з відповідною позовною заявою до Господарського суду Харківської області, у задоволенні якої було відмовлено. Прокурори оскаржили рішення в апеляційному порядку.

Рішення суду

Східний апеляційний господарський суд зазначений договір визнав недійсним, а з ТОВ було вирішено стягнути понад 2,3 млн гривень у дохід держави.

Нагадаємо, у Києві прокуратурі не вдалося оскаржити ухвалу суду щодо зміни запобіжного заходу для власника Полтавського турбомеханічного заводу. Його звинувачують в організації постачання компонентів для оборонно-промислового комплексу Росії.

Раніше ми писали про те, що Львівська міська рада вимагала усунути перешкоди в користуванні комунальної ділянки на території макаронної фабрики та знести самобуд. Суд відмовив у позові.