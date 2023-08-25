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В Харькове работает ПВО: угроза ударных БпЛА

25 августа 2023 23:07
обновлено: 23:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове работает ПВО: угроза ударных БпЛА
Взрывы в Харькове. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вечером, 25 августа в Харькове прозвучали взрывы. Предварительно сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков ведется атака "шахедов" с разных направлений. Предварительно, сработала ПВО.

В Воздушных силах ВСУ призвали местных жителей оставаться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что во временно оккупированной Каховке Херсонской области в пятницу, 25 августа прозвучали взрывы. Местные жители видят столб черного дыма.

Также мы сообщали, что 23 августа в Запорожье местные жители сообщали о взрыве. В регионе была объявлена воздушная тревога.

 

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