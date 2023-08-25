В Харькове работает ПВО: угроза ударных БпЛА
Вечером, 25 августа в Харькове прозвучали взрывы. Предварительно сработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Атака вражеских дронов на Харьков
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков ведется атака "шахедов" с разных направлений. Предварительно, сработала ПВО.
В Воздушных силах ВСУ призвали местных жителей оставаться в укрытии до окончания воздушной тревоги.
Напомним, что во временно оккупированной Каховке Херсонской области в пятницу, 25 августа прозвучали взрывы. Местные жители видят столб черного дыма.
Также мы сообщали, что 23 августа в Запорожье местные жители сообщали о взрыве. В регионе была объявлена воздушная тревога.