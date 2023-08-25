У Харкові працює ППО: загроза ударних БпЛА

Вибухи у Харкові. Фото: google

Увечері, 25 серпня у Харкові пролунали вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків ведеться атака "шахедів" з різних напрямків. Попередньо спрацювала ППО.

У Повітряних силах ЗСУ закликали місцевих мешканців залишатися в укритті до закінчення повітряної тривоги.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області у п'ятницю, 25 серпня, пролунали вибухи. Місцеві мешканці бачать стовп чорного диму.

Також ми повідомляли, що 23 серпня у Запоріжжі місцеві жителі повідомляли про вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.