У Харкові працює ППО: загроза ударних БпЛА
Увечері, 25 серпня у Харкові пролунали вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака ворожих дронів на Харків
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків ведеться атака "шахедів" з різних напрямків. Попередньо спрацювала ППО.
У Повітряних силах ЗСУ закликали місцевих мешканців залишатися в укритті до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області у п'ятницю, 25 серпня, пролунали вибухи. Місцеві мешканці бачать стовп чорного диму.
Також ми повідомляли, що 23 серпня у Запоріжжі місцеві жителі повідомляли про вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.