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В Харькове работники ТЦК избили мужчину, — соцсети

12 февраля 2024 17:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове работники ТЦК избили мужчину, — соцсети
Избиение мужчины. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове мужчина пытался скрыться от якобы сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Однако те его догнали, а затем избили.

Соответствующее видео публикуют в местных Telegram каналах в понедельник, 12 февраля.

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На видео видно, как гражданин убегает от двух мужчин в военной форме, вероятно сотрудников ТЦК и СП.

Его догоняют и сваливают на землю. Впоследствии он приподнимается, однако мужчины начинают его избивать и держат при этом.

Напомним, 9 февраля в Одессе возник очередной скандал с ТЦК. В стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.

Также мы писали, что представители ТЦК посетили рынок Таирова в Одессе в поисках мужчин призывного возраста. Местные продавщицы выступили против этого и попросили военных покинуть торговую площадку.

Харьков
избиение
военкомат
военный призыв
ТЦК и СП

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