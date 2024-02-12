В Харькове работники ТЦК избили мужчину, — соцсети
В Харькове мужчина пытался скрыться от якобы сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Однако те его догнали, а затем избили.
Соответствующее видео публикуют в местных Telegram каналах в понедельник, 12 февраля.
Избиение мужчины в Харькове
На видео видно, как гражданин убегает от двух мужчин в военной форме, вероятно сотрудников ТЦК и СП.
Его догоняют и сваливают на землю. Впоследствии он приподнимается, однако мужчины начинают его избивать и держат при этом.
Напомним, 9 февраля в Одессе возник очередной скандал с ТЦК. В стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.
Также мы писали, что представители ТЦК посетили рынок Таирова в Одессе в поисках мужчин призывного возраста. Местные продавщицы выступили против этого и попросили военных покинуть торговую площадку.
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