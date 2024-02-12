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У Харкові працівники ТЦК побили чоловіка, — соцмережі

12 лютого 2024 17:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові працівники ТЦК побили чоловіка, — соцмережі
Побиття чоловіка. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові чоловік намагався втекти від нібито співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак ті його наздогнали, а потім побили.

Відповідне відео публікують у місцевих Telegram-каналах у понеділок, 12 лютого.

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На відео видно, як громадянин тікає від двох чоловіків у військовій формі, ймовірно, співробітників ТЦК та СП.

Його наздоганяють та звалюють на землю. Згодом він підводиться, однак чоловіки починають його бити, при цьому тримаючи.

Нагадаємо, 9 лютого в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. У сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, в якому вибили скло.

Також ми писали, що представники ТЦК завітали на ринок Таїрова в Одесі у пошуках чоловіків призовного віку. Місцеві продавчині виступили проти цього та попросили військових покинути торговий майданчик. 

Харків
побиття
військкомат
військовий призов
ТЦК та СП

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