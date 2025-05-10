Скандал с ТЦК в Харькове — открыли уголовное производство

ТЦК разговаривают с мужчиной на улице. Фото: armyinform.com.ua

В Харькове случился очередной скандал с работниками территориального центра комплектования и 49-летним мужчиной. Сообщается, что его незаконно удерживали в военкомате и избивали.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 10 мая.

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Правоохранители рассказали, что 9 мая они получили сообщение о том, что в помещение ТЦК в Индустриальном районе города незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесной перепалки.

"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме", — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за умышленное телесное повреждение средней тяжести. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, ранее адвокат объяснил, как наказываются работники ТЦК за превышение служебных полномочий.

Также в Одесском ТЦК и СП прокомментировали скандал с задержанием мужчины, который якобы был многодетным отцом.