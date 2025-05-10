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В Харькове работники ТЦК избили мужчину — идет расследование

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Дата публикации 10 мая 2025 17:42
Скандал с ТЦК в Харькове — открыли уголовное производство
ТЦК разговаривают с мужчиной на улице. Фото: armyinform.com.ua

В Харькове случился очередной скандал с работниками территориального центра комплектования и 49-летним мужчиной. Сообщается, что его незаконно удерживали в военкомате и избивали.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 10 мая.

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Скандал с ТЦК в Харькове

Правоохранители рассказали, что 9 мая они получили сообщение о том, что в помещение ТЦК в Индустриальном районе города незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесной перепалки.

"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме", — говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за умышленное телесное повреждение средней тяжести. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Скандал з ТЦК у Харкові 9 травня
Скриншот сообщения полиции

Напомним, ранее адвокат объяснил, как наказываются работники ТЦК за превышение служебных полномочий.

Также в Одесском ТЦК и СП прокомментировали скандал с задержанием мужчины, который якобы был многодетным отцом.

Харьков полиция мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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