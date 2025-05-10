Скандал с ТЦК в Харькове — открыли уголовное производство

В Харькове работники ТЦК избили мужчину — идет расследование
В Харькове случился очередной скандал с работниками территориального центра комплектования и 49-летним мужчиной. Сообщается, что его незаконно удерживали в военкомате и избивали.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 10 мая.
Скандал с ТЦК в Харькове
Правоохранители рассказали, что 9 мая они получили сообщение о том, что в помещение ТЦК в Индустриальном районе города незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесной перепалки.
"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме", — говорится в сообщении.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за умышленное телесное повреждение средней тяжести. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее адвокат объяснил, как наказываются работники ТЦК за превышение служебных полномочий.
Также в Одесском ТЦК и СП прокомментировали скандал с задержанием мужчины, который якобы был многодетным отцом.
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