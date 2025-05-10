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У Харкові працівники ТЦК побили чоловіка — триває розслідування

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Дата публікації: 10 травня 2025 17:42
Скандал з ТЦК в Харкові — відкрили кримінальне провадження
ТЦК розмовляють з чоловіком на вулиці. Фото: armyinform.com.ua

У Харкові трапився черговий скандал з працівниками територіального центру комплектування та 49-річним чоловікам. Повідомляється, що його незаконно утримували у військкоматі та били.

Про це повідомили у поліції Харківської області у суботу, 10 травня. 

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Скандал із ТЦК у Харкові

Правоохоронці розповіли, що 9 травня вони отримали повідомлення про те, що в приміщення ТЦК в Індустріальному районі міста незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесної перепалки. 

"Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі", — йдеться у повідомленні. 

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Наразі триває досудове розслідування. 

Скандал з ТЦК у Харкові 9 травня
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, як караються працівники ТЦК за перевищення службових повноважень. 

Також в Одеському ТЦК та СП прокоментували скандал із затриманням чоловіка, який нібито був багатодітним батьком.

Харків поліція мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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