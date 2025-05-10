Скандал з ТЦК в Харкові — відкрили кримінальне провадження

ТЦК розмовляють з чоловіком на вулиці. Фото: armyinform.com.ua

У Харкові трапився черговий скандал з працівниками територіального центру комплектування та 49-річним чоловікам. Повідомляється, що його незаконно утримували у військкоматі та били.

Про це повідомили у поліції Харківської області у суботу, 10 травня.

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Правоохоронці розповіли, що 9 травня вони отримали повідомлення про те, що в приміщення ТЦК в Індустріальному районі міста незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесної перепалки.

"Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Наразі триває досудове розслідування.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, як караються працівники ТЦК за перевищення службових повноважень.

Також в Одеському ТЦК та СП прокоментували скандал із затриманням чоловіка, який нібито був багатодітним батьком.