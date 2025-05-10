Скандал з ТЦК в Харкові — відкрили кримінальне провадження

У Харкові працівники ТЦК побили чоловіка — триває розслідування
У Харкові трапився черговий скандал з працівниками територіального центру комплектування та 49-річним чоловікам. Повідомляється, що його незаконно утримували у військкоматі та били.
Про це повідомили у поліції Харківської області у суботу, 10 травня.
Скандал із ТЦК у Харкові
Правоохоронці розповіли, що 9 травня вони отримали повідомлення про те, що в приміщення ТЦК в Індустріальному районі міста незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесної перепалки.
"Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі", — йдеться у повідомленні.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, як караються працівники ТЦК за перевищення службових повноважень.
Також в Одеському ТЦК та СП прокоментували скандал із затриманням чоловіка, який нібито був багатодітним батьком.
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