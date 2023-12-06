В Харькове работники ТЦК силой затащили мужчину в авто

Работники ТЦК сажают мужчину в авто. Фото: скриншот с видео

По сети распространяется видео, как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове сажают гражданина в авто. Военнослужащие применили силу к мужчине и запихали его в машину.

Об этом сообщают харьковские телеграмм-каналы.

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Работники ТЦК силой посадили мужчину в автомобиль

На бульваре Юрьева в Харькове очевидцы записали видео. Работники ТЦК и СП применили силу к мужчине. Они силой посадили гражданина в автомобиль.

"На бульваре Юрьева четыре работника ТЦК силой запихнули в машину мужчину", — указали в описании под видео.

В местных телеграмм-каналах с иронией пишут, что "работники ТЦК продолжают добровольную мобилизацию".

Напомним, во Львове работники военкомата применили силу к прохожему. Они посреди улицы силой усадили мужчину в бус и пытались помешать видеосъемке очевидцев.

В Украине продолжают мобилизовывать призывников на войну против российского агрессора. Несмотря на это, в стране растет проблема с уклонистами. В Украине фиксируют немало случаев, когда люди вообще не становились на военный учет. Поэтому работники ТЦК и СП не всегда могут найти военнообязанных по указанному или зарегистрированному месту жительства.