Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове работники ТЦК силой затащили мужчину в авто arrow

В Харькове работники ТЦК силой затащили мужчину в авто

6 декабря 2023 13:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове работники ТЦК силой затащили мужчину в авто
Работники ТЦК сажают мужчину в авто. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

По сети распространяется видео, как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове сажают гражданина в авто. Военнослужащие применили силу к мужчине и запихали его в машину.

Об этом сообщают харьковские телеграмм-каналы.

Читайте также:

Работники ТЦК силой посадили мужчину в автомобиль

На бульваре Юрьева в Харькове очевидцы записали видео. Работники ТЦК и СП применили силу к мужчине. Они силой посадили гражданина в автомобиль.

"На бульваре Юрьева четыре работника ТЦК силой запихнули в машину мужчину", — указали в описании под видео.

В местных телеграмм-каналах с иронией пишут, что "работники ТЦК продолжают добровольную мобилизацию".

Напомним, во Львове работники военкомата применили силу к прохожему. Они посреди улицы силой усадили мужчину в бус и пытались помешать видеосъемке очевидцев.

В Украине продолжают мобилизовывать призывников на войну против российского агрессора. Несмотря на это, в стране растет проблема с уклонистами. В Украине фиксируют немало случаев, когда люди вообще не становились на военный учет. Поэтому работники ТЦК и СП не всегда могут найти военнообязанных по указанному или зарегистрированному месту жительства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме