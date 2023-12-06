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У Харкові працівники ТЦК силою затягли чоловіка до авто

6 грудня 2023 13:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові працівники ТЦК силою затягли чоловіка до авто
Працівники ТЦК саджають чоловіка до авто. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мережею шириться відео, як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Харкові садять цивільного громадянина в авто. Військкоми застосували силу до чоловіка та запхали його в машину.

Про це повідомляють харківські телеграм-канали.

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На бульварі Юр'єва у Харкові очевидці записали відео. Працівники ТЦК та СП застосували силу до чоловіка. Вони силоміць посадили громадянина до авто.

"На бульварі Юр'єва чотири працівники ТЦК силою запхали в машину чоловіка", — вказали в описі під відео.

У місцевих телеграм-каналах з іронією пишуть, що "працівники ТЦК продовжують добровільну мобілізацію".

Нагадаємо, у Львові працівники військкомату застосували силу до перехожого. Вони посеред вулиці силою посадили чоловіка в бус і намагалися перешкодити відеозніманню очевидців.

Додамо, в Україні продовжують мобілізовувати призовників на війну проти російського агресора. Попри це, в країні зростає проблема з ухилянтами. В Україні фіксують чимало випадків, коли люди взагалі не ставали на військовий облік. Тож працівники ТЦК та СП не завжди можуть знайти військовозобов'язаних за вказаним або зареєстрованим місцем проживання. 

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