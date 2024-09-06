Полиция задержала коллаборанта в Харькове

В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, работавшего в "полиции" оккупантов
В Харькове передали правоохранители передали в суд дело по псевдополицианту из Купянска. Во время оккупации города российскими захватчиками мужчина пошел на сотрудничество с врагом.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в пятницу, 6 августа.
Работал в "полиции" окупантов
В Харькове прокуратура отправила в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности. Следствие выяснило, что безработный мужчина во время захвата российскими военными города Купянск сознательно пошел на сотрудничество с врагом.
Он вступил в должность "исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы" и способствовал российским захватчикам в их преступной деятельности.
В настоящее время коллаборант скрывается от правосудия на территории России. Он объявлен в розыск.
Фигуранту грозит лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет. Кроме того, у мужчины могут конфисковать имущество.
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