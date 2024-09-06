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У Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який працював у "поліції" окупантів

6 вересня 2024 14:28
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Поліція затримала колаборанта у Харкові
Правоохоронці затримують чоловіка. Ілюстративне фото: Нацполіція
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Харкові передали правоохоронці передали до суду справу щодо псевдополіціянта з Купʼянська. Під час окупації міста російськими загарбниками чоловік пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у п'ятницю, 6 серпня.

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В Харкові прокуратура відправила до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності. Слідство з'ясувало, що безробітний чоловік під час захоплення російськими військовими міста Купʼянськ свідомо пішов на співпрацю з ворогом.

Він обійняв посаду "исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы" та сприяв російським загарбникам у їхній злочинній діяльності.

Наразі колаборант переховується від правосуддя. на території Росії. Його оголошено у розшук.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Окрім того, в чоловіка можуть конфіскувати майно.

колаборант
Колаборант з Куп'янська. Фото: Харківська обласна прокуратура

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