В Харькове представители ТЦК силой извлекали мужчин из общественного транспорта

В Харькове представители ТЦК силой вытаскивали мужчин из общественного транспорта
В сети распространяют видео рейда ТЦК в Харькове. На опубликованных кадрах зафиксирован случай, когда мужчин насильно вытаскивали из общественного транспорта.
Видео публикую в местных Telegram-каналах.
Рейд ТЦК в Харькове
На распространяемом в сети видео видно, как пассажиры негативно реагируют на действия военнослужащих, пригрозив вызвать полицию. Однако сотрудники ТЦК продолжают вытаскивать мужчин насильно, игнорируя протесты пассажиров.
"Ты тоже повестку хочешь?" — такими словами обратился мужчина в военной форме к недовольному пассажиру, что еще больше усилило возмущение среди находившихся в транспорте.
Напомним, что во Львове военными жестоко задержали на улице ночью мужчину и запихали его в бус. Ситуацию уже успел прокомментировать омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что возмущен такими действиями территориального центра комплектования и социальной поддержки, и добавил, что силовые задержания людей недопустимы.
Также до этого мы писали о том, что в сети завирусилось видео, на котором видно, как на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего. Львовский областной ТЦК и СП уже отреагировал на этот инцидент.
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