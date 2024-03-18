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У Харкові представники ТЦК силою витягали чоловіків з громадського транспорту

18 березня 2024 12:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові представники ТЦК силою витягали чоловіків з громадського транспорту
ТЦК силою витягають чоловіків з громадського транспорту. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В мережі позширюють відео рейду ТЦК у Харкові. На опублікованих кадрах зафіксовано випадок, коли чоловіків силоміць витягували з громадського транспорту.

Відео публікую у місцевих Telegram-каналах.

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Рейд ТЦК у Харкові

На відео, яке розповсюджується в мережі, видно, як пасажири негативно реагують на дії військовослужбовців, погрозивши запустити поліцію. Проте, співробітники ТЦК продовжують витягувати чоловіків насильно, ігноруючи протести пасажирів.

"Ти теж повістку хочеш?", – такими словами звернувся чоловік у військовій формі до незадоволеного пасажира, що збільшило обурення серед тих, хто перебував у транспорті.

Нагадаємо, що у Львові військовими жорстоко затримали на вулиці вночі чоловіка та запхали його в бус. Ситуацію вже встиг прокоментувати омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що обурений такими діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та додав, що силові затримання людей є неприпустимими.

Також до цього ми писали про те, що в мережі завірусилося відео, на якому видно, як на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого. Львівський обласний ТЦК та СП вже відреагував на цей інцидент.

війна
Харків
соцмережі
мобілізація
ТЦК та СП

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