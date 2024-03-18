У Харкові представники ТЦК силою витягали чоловіків з громадського транспорту
В мережі позширюють відео рейду ТЦК у Харкові. На опублікованих кадрах зафіксовано випадок, коли чоловіків силоміць витягували з громадського транспорту.
Відео публікую у місцевих Telegram-каналах.
Рейд ТЦК у Харкові
На відео, яке розповсюджується в мережі, видно, як пасажири негативно реагують на дії військовослужбовців, погрозивши запустити поліцію. Проте, співробітники ТЦК продовжують витягувати чоловіків насильно, ігноруючи протести пасажирів.
"Ти теж повістку хочеш?", – такими словами звернувся чоловік у військовій формі до незадоволеного пасажира, що збільшило обурення серед тих, хто перебував у транспорті.
Нагадаємо, що у Львові військовими жорстоко затримали на вулиці вночі чоловіка та запхали його в бус. Ситуацію вже встиг прокоментувати омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що обурений такими діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та додав, що силові затримання людей є неприпустимими.
Також до цього ми писали про те, що в мережі завірусилося відео, на якому видно, як на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого. Львівський обласний ТЦК та СП вже відреагував на цей інцидент.
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